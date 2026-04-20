左足首を骨折して入院していたタレントの松本明子（６０）が仕事復帰を報告した。松本は２０日、自身のインスタグラムを更新。「本日１１時台のみ出演で、ラジオビバリー昼ズ復帰いたしました皆様本当にあたたかく迎えてくださいました」と記し、タレントの高田文夫、松村邦洋らとのショットや、お笑いコンビの「ナイツ」「トムブラウン」、平野ノラらとのショットをアップ。「ニッポン放送檜原社長から還暦＆退院祝いの花