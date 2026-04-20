芸能事務所・レプロエンタテインメントと音楽事務所・つばさレコーズによる、ワインをテーマにした男性５人組ボーカルグループ「ＳＨｉＺＵＫＵ（しずく）」が２０日、東京・台東区の浅草九劇でお披露目された。「人生の第二章を切り拓け！」をキャッチコピーに掲げ、昨年１２月から２５歳以上の男性を対象に募集を開始。応募があった約５００人のうち１２人が最終審査に進み、今年度初めて迎える「ワインの日」の４月２０日に