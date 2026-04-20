Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＦＷ白井陽斗（２６）が、１か月ぶりにチームに完全合流した。３月１８日の練習中に左膝内側側副じん帯を痛めて戦列から離れていたが、２０日に札幌・宮の沢で行われた練習をフルメニュー消化した。開幕から右シャドーとして６試合連続でスタメンを張った。離脱前最後の試合となった３月１４日の磐田戦では、今季初めてフル出場し、１―０勝利に貢献した。それだけに「自分たち的にも気持ちの良い勝