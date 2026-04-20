英国のヘンリー王子（41）が、王室の一員としての役割が母ダイアナ元妃を「死に至らしめた」と確信していたため、長年その公務を拒んでいたことを明かした。1997年にパリで起きた悲劇的な事故当時、わずか12歳だった王子は、子供ながらに王室としての生き方に強い拒絶感を抱いていたという。 【写真】ダイアナ元妃の孫、アーチー王子とリリベット王女どんな運命をたどるのか… 4月16日、オースト