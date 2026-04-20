スタッド・ランス中村敬斗が先制弾、後半はリズムを掴めず苦戦も逃げ切りフランス2部スタッド・ランスに所属する日本代表FW中村敬斗は現地時間4月18日、リーグ・ドゥ第30節のレッドスターFC戦に先発出場した。昇格を争う直接対決となった一戦で、開始早々に貴重な先制ゴールをマーク。3-2の勝利に大きく貢献した。クラブ公式サイトは「完璧に調整しゴールを決めた」と、決定機を確実に仕留めた25歳の日本人アタッカーの活躍を評