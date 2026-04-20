記事ポイント神戸メリケンパークで「ワールドグルメサミット」を5月2日から5月6日まで開催各日10時から17時まで入場無料、毎日約30店舗のキッチンカーが日替わりで出店世界各国の料理と日本各地のご当地グルメ、多彩な同時開催イベントを満喫できる5日間神戸メリケンパークで、世界各国の料理を楽しめる「ワールドグルメサミット」が開催されます。大型複合イベント「メリケンわんだーパーク」内で行われ、海外グルメと国内ご当地