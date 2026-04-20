ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」をモチーフに、名古屋創業の惣菜店4社が新たに開発した弁当やパンが、今月25日から5月6日のゴールデンウイーク期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤにて販売される。「ぴよりん」のおいしさとかわいさを、弁当やパンという新たな形で楽しめる。【写真】コロンとかわいい！2つの味が楽しめる『ぴよりんたまごぱん』■商品概要（価格は全て税込）【八百彦本店