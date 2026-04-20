モデルの野崎萌香（36）が17日、自身のインスタグラムを更新。弟の結婚式に列席したことを報告し、祖母から贈られた振袖をまとった着物コーデを披露した。【写真】「お着物の色味がステキすぎます」「綺麗ね」祖母から贈られた振袖で弟の結婚式に列席した野崎萌香野崎は「春の訪れを感じる、満開の桜の下で弟夫婦の神前式へ 三献の儀や玉串奉奠を近くで見守りながら、小さな頃の弟との思い出が胸に去来して…家族にとって大切