シンガーソングライターの小沢健二(58)が20日、自身のXを更新。父で筑波大学名誉教授の小澤俊夫さんが4月18日に死去したと報告した。96歳だった。俊夫さんの弟は、24年2月に88歳で亡くなった世界的指揮者の小澤征爾さん。健二は、Xに文書を掲載し、「父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳で