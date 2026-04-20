日本惣菜協会はこのほど、25年（1〜12月）の国内中食・惣菜市場が前年比3.7％増の11兆7075億円になったと発表した。業態別ではコンビニエンスストアが3兆6044億円でトップ。コンビニエンスストアの前年比の伸び率は2.3％増で、構成比は30.8％だった。ここ数年の傾向では、伸び率が鈍化している。食料品スーパーは前年比4.9％増の3兆5522億円（構成比30.3％）。総合スーパーも4.7％増の1兆113億円（構成比8.6％）で、スーパーマ