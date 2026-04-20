世界から注目を集める日本酒・日本食の最先端を体感できるイベント「CRAFT SAKE WEEK」（クラフトサケウィーク）が4月29日まで東京・六本木ヒルズアリーナで開催されている。第10回目を迎えた。日本酒の価値を国内外に発信するとともに、料理人、蔵元、消費者をつなぐイベントとして延べ125万人以上が来場している。期間中は各日のテーマに沿って10蔵ずつ、合計130もの酒蔵が集結。最終日には「十四代」の高木酒造も参加する