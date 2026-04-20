「ひとがワクワクする未来へと向かうためには、ひとがひとを理解することが変わらず大切」と語るのはインテージの郄山佳子取締役（本書より）。同社は国内最大規模の良質な購買データを保有。本書ではそれらをフル活用し、生活者のインサイトを解き明かしていくことで、不確実な現代を生きるヒントが得られる一冊を目指した。食品、雑貨、自動車など各分野のスペシャリスト14人が執筆。約170点ものグラフや表を掲載し、トレ