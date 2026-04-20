スイス・インターナショナル・エアラインズは、イースター休暇期間中に23万個の「イースターバニー」チョコレートを配布したことを明らかにした。4月3日から6日にかけてのイースター休暇期間中、1,657便を運航し、約21万人を輸送した。運航率は99.3％で、定時出発率は77.2％だった。2,025年と比べて、便数、利用者数は減少した。イースター休暇は例年、年間で最も旅行者が多いシーズンの一つ。短距離の旅行先ではロンドン/ヒースロ