山形県立産業技術短期大学校庄内校に勤める教員が肘を学生の胸に押し当て壁際まで押し付けるなどする体罰を行っていたとして、県が会見を開きました。 体罰を受けた学生にケガはありませんでした。 県によりますと今年３月、産業技術短期大学校庄内校に勤める教員が、提出課題の内容をパソコン画面上で一緒に確認するため、学生とイスを並べて座っていた際、この学生が集中していない態度をとっていたことなどから、右の横腹から