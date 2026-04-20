現地４月19日、ベルギーリーグのプレーオフ１第３節で日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）が、伊藤敦樹と橋岡大樹が所属するゲントと敵地で対戦。０−０のスコアレスドローに終わり、レギュラーシーズン最後の２試合と合わせて５試合勝ちなしとなった。クラブ史上最多となる日本人７選手がスタメンに名を連ねた一戦は、悔しい結果に終わった。それでも、好パフォーマンスを披露したのが守護神の小久保玲央ブライア