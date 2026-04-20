20日午前、新潟県長岡市越路地域で体長約1mのイノシシが目撃され、警察や長岡市が注意を呼びかけています。 イノシシが目撃されたのは、長岡市来迎寺の越路中学校の近くです。警察によりますと、20日午前10時30分ごろ、体長約1mのイノシシ1頭がいるのを中学校関係者が確認し、長岡市役所越路支所を通じて警察に通報がありました。この周辺では、16日にも同様の場所で同じような個体が目撃されています。 さらに、午後1時