りそなグループB1長崎ヴェルカは18日と19日、アウェーで茨城ロボッツと対戦しました。 18日のGAME1を90-69で快勝したヴェルカでしたが、19日のGAME2は一転、茨城にリードを奪われる展開となり44-55で前半を折り返します。 それでも第4クオーターに猛攻を仕掛け、同点で試合は延長戦へ。 最後は茨城を振り切ったヴェルカ。109-103で逆転勝利を収めました。 2位の名古屋Dが敗れたため、西地区