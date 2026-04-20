アメリカで開催されるNPT＝核拡散防止条約再検討会議を傍聴する大学生が、長崎市の鈴木市長を表敬訪問しました。 （ナガサキ・ユース代表団 桑原 和花 代表） 「私たちのように将来世界を作っていく若い世代が国際会議に参加するということは、核廃絶のために大変重要であると感じている。サイドイベントや現地での活動を通して精一杯頑張っていく」 鈴木市長を表敬訪問したのは、「ナガサキ・ユース代表団」の