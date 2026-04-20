歌手やモデルとして活動する谷琢磨さんは4月16日、自身のInstagramを更新。白いドレスをまとった女装姿で娘2人とおままごとを楽しむ写真を公開しました。【写真】谷琢磨、ドレス姿で娘とおままごとを楽しむ様子「奥さんが写真を撮ってるのかな？」谷さんは「娘たちと一緒におままごとする時間が幸せすぎるお父さん」とつづり、1枚の写真を公開しました。白いフリルのドレスに三つ編み姿で、娘2人とおままごとを楽しむ様子が写って