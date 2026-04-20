アミュプラザ長崎は昨年度、入館者数と売上高が過去最高となったことを発表しました。 運営会社のJR長崎シティによりますと、昨年度のアミュプラザ長崎の入館者数は2699万人、売上高は353億円でした。 ともに前の年から4.2ポイント上回り、2000年の開業以来、過去最高となりました。 アミュプラザ長崎は昨年度、開業25周年を迎え、今年1月には入館者数が累計3億人に到達しました。 JR長崎シティはこれからも「まちの『いろ