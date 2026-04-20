大陸からの黄砂は、21日(火)以降九州から北海道まで広い範囲で飛ぶ見込みです。21日は日本海側で濃度が高いおそれがあり、注意が必要です。黄砂の予想です。20日(月)は大陸や朝鮮半島にある黄砂が次第に日本列島にやってくる見込みです。21日(火)は、未明から日本に近づき、昼前からは日本海側を中心に黄砂が達しそうです。21日の昼過ぎからは、九州から北海道まで広範囲で黄砂が飛ぶ見込みです。北陸や東北の日本海側では濃度の高