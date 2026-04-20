レプロエンタテインメントとつばさレコーズの共同による『新グループお披露目会』が20日、都内で行われ、ワインがテーマの“大人向け”5人組歌謡グループ「SHiZUKU」の結成が発表された。【集合ショット】ワインがテーマ！新歌謡グループ「SHiZUKU」昨年12月に「人生の第二章を切り拓け！」というキャッチコピーのもと、25歳以上の男性を対象に募集を開始した本オーディションには、約500人の応募があった。最終審査に進んだ12