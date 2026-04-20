ミュージシャンの小沢健二が２０日、Ｘを更新し、筑波大名誉教授である父・小澤俊夫さんが１８日に亡くなったことを公表した。９６歳。小澤は「３月２２日に学習院大学で最終講義をした後、気持ちは元気なまま身体が弱ってゆき、母に『ご飯食べた？』と尋ねたのが最後の言葉でした」と紹介。また「父は２年前に他界した弟・小澤征爾ととても仲が良かったので、あちらで一緒に歌ったりするだろうと思います」ともつづり「母も