ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、札幌で人気の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」（以下、サンドリア）監修の「サンドリア監修ハムエッグサンド」「サンドリア監修ハムツナキャベツサンド」や、ハムを使用した定番のサンドイッチのリニューアル商品など5種類を「自慢のハムサンド」として21日から順次、全国のファミリーマート約1万6400店にて発売す