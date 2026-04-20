こいのぼりの掲揚式に参加した（奥左から）こども家庭庁の渡辺由美子長官、大相撲の出羽ノ龍関、魚類学者でタレントのさかなクン＝20日午前、東京・霞が関来月5日の「こどもの日」から始まる児童福祉週間を前に、こいのぼりの掲揚式が20日、東京・霞が関で行われた。大相撲の出羽ノ龍関や、魚類学者でタレントのさかなクンらが参加。東京都新宿区の認定こども園の園児約30人らと一緒にロープを引いて、オレンジ色や青色のこいの