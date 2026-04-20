住宅を購入する際、多くの人が悩むのが「頭金を入れるかどうか」ではないでしょうか。 例えば、4000万円の住宅ローンを借りる予定で、手元に500万円の資金がある場合、「頭金として入れて借入額を減らすべきか、それともローンはフルで借りて500万円をNISAで運用するべきか」と迷う人もいるのではないでしょうか。 本記事では、具体的な数字をもとに比較していきます。 住宅ローン4000万