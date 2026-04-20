「通信費すら支払えていない」プロデューサーのチェ・ビョンギルが、声優兼タレントの元妻ソ・ユリとの対立の中で生活苦に言及した。【写真】ソ・ユリ、見事な美肉体チェ・ビョンギルは4月20日、自身のSNSに「ソ・ユリさんへ送る文章」と題した投稿を掲載し、「私は合意書を作成した後、合意金を支払うという意思を一度も覆したことはない」とし、「ただ、現在は自分の力不足で収入を得られておらず、支払えていないだけだ」と説明