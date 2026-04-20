LDHは20日、公式サイトを更新し。所属するアーティスト・タレントに関する不適切な情報拡散への対応について注意喚起した。同社は「最近、SNS上において、匿名の投稿・質問機能等を通じて寄せられた不確かな情報や、中傷的な指摘を、そのまま発信・引用・拡散する行為が確認されております」と報告。「このような投稿や、それを共有・拡散することは、場合によっては当社所属アーティスト・タレントをはじめとする関係者を深