県内では、4月21日から22日にかけて、黄砂が予想され、水平方向に見通しが効く距離、「視程」が10キロメートル未満となる見込みです。屋外では、ところにより黄砂が付着するなどの影響が予想されます。また、視程が5キロメートル未満となった場合、交通への障害が発生するおそれがありますので、注意してください。