サンマルクカフェは、毎月30日に定番商品「チョコクロ」9個セットを30％オフで販売する『サンマルクカフェの日』を、30日から全国で開始する。静岡県内での先行導入が好評だったことを受け、全国展開に踏み切る。【写真】チョコクロ“だらけ”の『チョコクロBOX福袋』同企画は「月末はちょっとやさしく“まるく”おわろう」をテーマに、月に1度のお得な機会として実施するもの。ブランド名の「サンマルク」にちなみ、30日（サ