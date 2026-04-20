太平洋側で所々雨北陸は今年一番の暑さきょうは、西日本の南にある低気圧の影響で、東海から九州の太平洋側を中心に雨が降る所があるでしょう。一方、関東から北日本では、日差しの届く所が多くなりそうです。【CGで見る】きょう20日(月)このあとの降水と雲の予想シミュレーション気温はこの時期としては高い傾向が続き、東日本や西日本で25℃前後になります。特にフェーン現象の影響を受ける北陸は夏日になる所が多く、新潟は26