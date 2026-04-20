田中こころ米女子プロバスケットボールWNBAのバルキリーズからドラフト指名を受けた日本代表ガードの田中こころが20日、所属するWリーグのENEOSを通じて「今季はWNBAではプレーせず、ワールドカップ（W杯）とWリーグに集中することになりました。来季に向けてもっともっと技術を学び、いろいろなことを吸収していきたい」との談話を発表した。バルキリーズは田中が代表活動を優先するため、今季チームに合流しないことを発表し