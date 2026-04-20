今夏の初舞台に向け指導を受ける新人フラガール＝20日午前、福島県いわき市福島県いわき市の温泉施設スパリゾートハワイアンズの新人フラガール4人が20日、今夏のデビューに向けて初レッスンに臨んだ。「笑顔を咲かせ、心を動かせるダンサーになりたい」と真剣な表情でステップを踏んだ。62期生となる新人は群馬県出身の笛木胡乃香さん、鹿児島県出身の吉田海音さんら。元フラガールで講師の橋本加奈さんが、フラの基礎となる