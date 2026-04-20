大手芸能事務所レプロエンタテインメントと、つばさレコーズが共同で25年12月からオーディションを行って結成した、25歳以上の男性で構成するワインをテーマにした新歌謡グループのお披露目会見が20日、都内の浅草九劇で行われた。グループ名は「SHiZUKU」（しずく）で、オーディション時のキャッチコピー「人生の第二章を切り拓け！」通り、500人以上の応募から最終候補12人を乗り越えた、前職から身を転じたメンバー5人が発表さ