20日、無免許運転の疑いで新潟市江南区に住む会社員の男（29）が現行犯逮捕されました。警察によりますと、男は20日午前8時10分頃、新潟市江南区の市道上で、無免許で普通自動車を運転した疑いです。普通自動車は男の車とみられ、1人で運転していました。男は過去に免許をもっていたことがありましたが、いまはない状態になっていたということです。男は調べに対し「無免許運転に間違いありません」と容疑を認めていて警察が詳しく