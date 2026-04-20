6年ぶり顔面刷新！トヨタの欧州事業を統括するトヨタ・モーター・ヨーロッパは2026年4月16日、コンパクトSUV「ヤリスクロス」の改良モデルを発表しました。ヤリスクロスは、コンパクトハッチバック「ヤリス」と同じGA-Bプラットフォームを採用したコンパクトSUVとして2020年にデビュー。全長4180mm×全幅1765mm×全高1595mmという扱いやすいボディサイズとしながら、SUVらしいユーティリティ性能を併せ持ちます。【画像】超カ