元NMB48で、アイドルグループ「OneLastBloom」の清水里香（27）が20日、グループを脱退することを自身のX（旧ツイッター）で発表した。約4カ月ぶりにXを更新した清水は、「突然のご報告となってしまい申し訳ありません。この度、OneLastBloomを離れることになりました」と報告。「アイドルという存在が大好きな気持ちはこれからも変わらないので、またどこかで皆さんと笑顔でお会いできる日を楽しみにしています」と約