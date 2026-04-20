地下アイドル界を席巻する仮面女子がフィリピン遠征ではマニラ、イロイロ、バコロドといった主要都市を縦断し、各地でイベントライブに出演した。現地では１０代を中心とした若者が大挙して押し寄せ、会場は熱気に包まれた。開演前から会場周辺にはファンが集結し、すでに臨戦態勢。ひとたびステージが始まると、仮面女子の登場にボルテージは最高潮へと到達し、仮面の一挙手一投足すべてに歓声が上がった。メンバーの陽向こ