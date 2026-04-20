【モデルプレス＝2026/04/20】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第2話が、4月19日に放送された。ラストの展開に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】絶望の表情を浮かべる志尊淳◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年キム・ミンソク／青木照（志尊）と、幼い頃