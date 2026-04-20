毎日の調理や保存に欠かせないラップ。じつはラップを使ってソーセージも作れます。今回はラップの意外な活用方法を3つご紹介します。 ▼ お弁当に最適！豚の味噌漬け 味噌やみりんなどを混ぜて味噌床を作り、ラップに豚肉と交互に重ね、空気を抜いて包みます。この方法でしっかりおいしい味噌漬けに。焼くときは味噌床をぬぐってください。 ▼ 子どもが喜ぶ手作りソーセージ 豚ひき肉にハーブなどを混ぜ、ラップでソーセージ