きのう北海道東部の池田町で林野火災が発生し、丸一日経った今も消火活動が続いています。きのう午前10時半すぎ、北海道の池田町で林野火災が発生し、消防によりますと、2人がけがをしたほか、住宅や牛舎などが焼けました。記者「火が移った牛舎は、黒く焦げて全焼してしまっています」北海道からの災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターなどが現在も消火活動に当たっていますが火はまだ消えておらず、これまでに50ヘクタール