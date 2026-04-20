東京・千代田区の参議院議員会館で刃物を持った男が逮捕された事件で、片山財務大臣は、「会いに来ることを把握し防止できた」と述べました。【映像】片山大臣「把握してたので未然防止ができた」片山財務大臣「この方が上京して私に会いたくてやって来るということを把握してたので未然防止ができたんだと思いますが。総理にもそれは開口一番言いました。だからこれは気をつけなきゃねっていうことで」高市総理との面会後に官