4月18日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間スペシャルでは、サンドウィッチマンと大スターの共演エピソードに、芦田愛菜が驚く場面があった。【映像】芦田愛菜、サンド伊達にうっとりした表情で「素敵でしょ？」と尋ねられ…今回スペシャルゲストとして登場したのは鈴木京香。サンドウィッチマンと同じ宮城県出身で、スタジオでは2025年に第1回が開催された「東京・宮城県人会」の話題に。この