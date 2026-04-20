ｉｓｐａｃｅが続伸している。この日、サウジアラビアの国立研究機関であるキング・アブドゥルアジーズ科学技術都市（ＫＡＣＳＴ）と、月面探査分野の技術開発における協力拡大及び同分野の国家能力構築を目的とした戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、好材料視されている。 今回のパートナーシップ締結により、両者はローバーシステムを含む先進的な月探査技術の