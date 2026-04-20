ＮＥはしっかり。前週末１７日の取引終了後に、大手ＥＣプラットフォーム「Ｃａｆｅ２４」を運営する韓国のカフェ２４社と業務提携に関する基本合意書を締結すると発表したことが好材料視されている。 両社の強みを結合することで、グローバルなＥＣ市場における競争力を強化するのが狙いで、相互顧客のグローバル進出支援やシステム及びデータの連携などについて緊密に協力し、実効的な事業化の可