ＩＨＩが反発している。午後１時ごろ、東京都江東区に所有する固定資産の一部を譲渡するのに伴い、２７年３月期に固定資産売却益約３９３億円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。賃貸用不動産として所有する建物・土地の持ち分を複数の一般事業法人に譲渡する。 出所：MINKABU PRESS