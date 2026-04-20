ZEISS Otus ML 1.4/35 株式会社コシナは、ZEISSブランドの交換レンズ「Otus ML 1.4/35」の発売日を4月29日（水）に決定した。 2月24日（火）の製品発表時に4月発売予定としていた交換レンズ。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZの3マウントを用意する。希望小売価格はいずれも40万400円。 一眼レフカメラ用Otusの思想を継承した、ミラーレスカメラ専用設計のレンズ。先行する50mm、85mmに続く発売。35mmは一眼レ