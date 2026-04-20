【写真】派手なアイテムも着こなすジェシー／逞しい二の腕を披露するSixTONES6人 SixTONESのジェシーを起用した、A BATHING APE(R)（ア・ベイシング・エイプ）とEMOTIONALLY UNAVAILABLE（エモーショナリー・アンアベイラブル）のコラボコレクションビジュアルが公開された。 ■SixTONESジェシーがBAPE(R) × EMOTIONALLY UNAVAILABLEコラボビジュアルに登場 ビーチを想起させるトロピ