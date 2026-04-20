timeleszの菊池風磨がパーソナリティを務めるTOKYO FM『菊池風磨 hoursz』4月19日の放送にSnow Manの渡辺翔太がゲスト出演。ブース内でのオフショットが公開された。 【写真】渡辺翔太と菊池風磨のシンプルパーカー姿ラジオオフショット①② ■渡辺は“これまで番組で一番名前が登場した人”として菊池の番組に出演 公開されたオフショットで、菊池はグレーのパーカー