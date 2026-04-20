オーイシマサヨシがXで佐久間大介（Snow Man）、小野賢章、伊東健人と東京ディズニーシーを満喫したことを報告。4人の集合ショットを公開した。 【写真】佐久間大介がミッキー帽子姿で友人たちとディズニーシー25周年を満喫①～③ ■「みんな楽しそうな笑顔」「アベンジャーズすぎるメンツ」とファン歓喜 オーイシは「ディズニーシー行ってき